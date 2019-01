Trump assure n’avoir «rien à cacher» de ses échanges avec Poutine

Le président américain, Donald Trump, a qualifié de « ridicule » un article du Washington Post affirmant qu’il aurait cherché à dissimuler les détails de ses conversations avec son homologue russe Vladimir Poutine, allant même jusqu’à confisquer les notes de son interprète.

« Je n’ai rien à cacher […] C’est tellement ridicule », a-t-il dénoncé samedi soir dans un entretien téléphonique avec la chaîne Fox News.

Le Washington Post rapporte, citant des anciens et actuels responsables gouvernementaux, qu’il n’existe aucun rapport détaillé des échanges que M. Trump a eus avec M. Poutine à cinq endroits différents au cours des deux dernières années.

À l’issue d’une de ses rencontres avec le président russe, à Hambourg en 2017, le milliardaire républicain aurait même pris possession des notes de son interprète, lui demandant de ne pas partager aux autres membres de son administration la teneur de la conversation, écrit le quotidien.

Le Washington Post, propriété du patron d’Amazon Jeff Bezos, est « principalement un outil de lobbying pour Amazon », a accusé Donald Trump sur Fox.

« L’article du Washington Post est si outrageusement inexact qu’il ne mérite même pas de réponse », a commenté de son côté la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders.

« Les médias gauchistes ont gâché deux années à essayer de monter de toutes pièces un faux scandale de collusion » entre Moscou et l’équipe de campagne de M. Trump à l’élection présidentielle de 2016, a-t-elle ajouté.

Le New York Times a révélé vendredi que le FBI avait ouvert une enquête en 2017 pour déterminer si le président Donald Trump travaillait pour le compte de la Russie.

« C’est l’article le plus insultant que l’on ait jamais écrit sur moi et si vous le lisez, vous verrez qu’ils n’ont absolument rien trouvé », a affirmé samedi à Fox le président, qui s’en est aussi pris violemment à l’ancien patron du FBI James Comey.

« Wow, je viens d’apprendre dans le défaillant New York Times que les anciens dirigeants corrompus du FBI, presque tous limogés ou forcés à quitter l’agence pour de très mauvaises raisons, ont ouvert une enquête sur moi, sans aucune raison ni preuve, quand j’ai viré ce menteur de James Comey, une vraie ordure ! », a-t-il tweeté.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze!