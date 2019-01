Donald Trump ne se participera pas au Forum de Davos

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu’il ne participerait pas comme prévu au Forum économique mondial de Davos, qui aura lieu du 21 au 25 janvier, mettant en avant la paralysie partielle du gouvernement fédéral.

« En raison de l’intransigeance des démocrates sur la sécurité aux frontières et de l’importance de la sécurité pour notre pays, j’annule respectueusement mon voyage très important à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial », a tweeté le président des États-Unis.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!