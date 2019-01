Trump «s’adressera à la nation» à propos de la frontière mexicaine

Photo: Jim Watson Agence France-Presse

Washington — Le président Donald Trump a annoncé lundi qu’il s’adresserait « à la nation » mardi soir, à 21 h, à propos de la situation à la frontière avec le Mexique. Le locataire de la Maison-Blanche se rendra aussi jeudi à la frontière entre les États-Unis et le Mexique « pour rencontrer ceux qui sont en première ligne de la crise humanitaire et de sécurité nationale », a tweeté sa porte-parole Sarah Sanders, sans donner plus de détails. Cette annonce survient alors que les négociations budgétaires visant à mettre fin à la paralysie budgétaire à Washington achoppent sur la question du mur que M. Trump réclame avec force. Il est engagé dans un bras de fer avec les démocrates qui a provoqué la fermeture partielle des administrations fédérales depuis plus de deux semaines.