Washington — L’ancien secrétaire à la Défense des États-Unis Harold Brown est décédé à l’âge de 91 ans. M. Brown, qui s’est éteint vendredi à sa résidence de Rancho Mirage, en Californie, a occupé cette fonction dans le gouvernement démocrate du président Jimmy Carter, de 1977 à 1981. Harold Brown, un physicien nucléaire de formation, a modernisé les systèmes de défense des États-Unis, notamment par le développement de missiles, d’avions furtifs et de satellites de surveillance. Il a été secrétaire à la Défense pendant une période très agitée dans le monde, notamment en raison de l’invasion soviétique en Afghanistan et à cause de la crise des otages américains en Iran. En 1980, une tentative de libérer les otages qu’il avait ordonnée avait échoué. Un des hélicoptères utilisés pour la mission avait heurté un avion et s’était écrasé, tuant les huit soldats américains à l’intérieur. Harold Brown était né à New York le 19 septembre 1927.