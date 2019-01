Victoire d’étape en justice pour Airbnb face à la Ville de New York

New York — La justice américaine a suspendu temporairement jeudi l’obligation faite à Airbnb de communiquer à la Ville de New York la liste de ses hôtes. En vertu d’un arrêté signé début août par le maire Bill de Blasio, la communication des données devait devenir obligatoire début février pour tous les sites d’hébergement de courte durée. Airbnb avait contre-attaqué en faisant valoir que l’arrêté violait la Constitution américaine en réclamant des données privées fournies par ses utilisateurs. Jeudi, le juge fédéral de Manhattan Paul Engelmayer a suspendu temporairement l’arrêté, dans l’attente d’un examen sur le fond. Il s’est néanmoins fendu d’un jugement de plus de 50 pages dans lequel il estime que la ville de New York viole bien le quatrième amendement de la Constitution.