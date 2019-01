La Chine est la priorité du nouveau chef du Pentagone

Le nouveau chef du Pentagone Patrick Shanahan, qui a succédé mardi à Jim Mattis, a placé la Chine en tête de ses priorités, a indiqué mercredi un responsable du ministère américain de la Défense.

Au cours d’une réunion dans la matinée avec les principaux responsables du Pentagone, M. Shanahan « a dit à l’équipe de concentrer ses efforts sur la mise en oeuvre de la stratégie de défense nationale » élaborée par son prédécesseur Jim Mattis, a précisé ce responsable ayant requis l’anonymat.

Le ministre par intérim leur a dit : « Souvenez-vous : la Chine, la Chine, la Chine », a-t-il ajouté, signalant une orientation légèrement différente de celle de M. Mattis, qui a démissionné le 20 décembre en raison de profonds désaccords avec le président Donald Trump et qui avait désigné la Chine mais aussi la Russie comme principaux adversaires des États-Unis.

« En 2019, la stratégie de défense nationale restera notre guide », a gazouillé M. Shanahan dans la matinée.

Welcome back from the holidays, @DeptofDefense! In 2019, the National Defense Strategy remains our guide. America’s military strength remains our focus. pic.twitter.com/nm5wesx7et