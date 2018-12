Un autre enfant migrant meurt en détention aux États-Unis

Un garçon de huit ans originaire du Guatemala est mort en détention mardi, ont confirmé les autorités américaines en matière d' immigration Il s'agit du deuxième enfant migrant à mourir ce mois-ci alors qu'il se trouvait sous la responsabilité du gouvernement des États-Unis.Selon le Service américain des douanes et de la protection frontalière, le garçon présentait des signes de «maladie potentielle» lundi. Il a été conduit dans un hôpital d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique, en compagnie de son père, où on lui a diagnostiqué un rhume et de la fièvre. On lui a administré un antibiotique et de l'ibuprofène avant de lui accorder son congé de l'hôpital en après-midi.Les services frontaliers indiquent qu'il a dû retourner à l'hôpital en soirée, affligé de nausée et de vomissements. Il est mort quelques heures plus tard, dans la nuit de lundi à mardi.L'agence affirme que la cause de son décès reste à être déterminée. L'inspecteur général du département de la Sécurité intérieure et le gouvernement guatémaltèque ont été avisés.Une fillette âgée de 7 ans, également originaire du Guatemala, est morte plus tôt ce mois-ci après avoir été appréhendée par des agents frontaliers américains. Le corps de l'enfant a été rapatrié dans le village éloigné de sa famille lundi.