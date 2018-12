Trump identifie la Fed comme le «seul problème» de l'économie américaine

Le président américain Donald Trump a critiqué lundi la Réserve fédérale des États-Unis après que des responsables de l’administration eurent passé le week-end à tenter de garantir au public et aux marchés financiers que Jerome Powell n’avait pas à s’inquiéter de sa sécurité d’emploi en tant que président de la banque centrale.

« Le seul problème de notre économie est la Fed », a écrit lundi le président sur Twitter. « Ils ne sont pas capables de comprendre le marché, ils ne comprennent pas la nécessité des guerres commerciales ou d’un dollar vigoureux ou même les fermetures des démocrates au détriment des frontières. La Fed est comme un puissant golfeur qui ne peut pas marquer, car il n’a aucune finesse — il ne peut pas faire de coup roulé ! »

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!