Le secrétaire américain à la Défense démissionne

Photo: Pablo Martinez Monsivais Associated Press

Washington — Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a démissionné de son poste, après un affrontement avec le président sur le retrait des troupes américaines de la Syrie et de profondes divergences quant à la façon dont Donald Trump aborde les affaires internationales. M. Trump a annoncé jeudi sur Twitter que l’ancien général quitterait ses fonctions en février et que son successeur serait nommé prochainement. James Mattis était probablement l’un des responsables du gouvernement Trump les plus respectés en matière de politique étrangère. Au cours des deux années de son mandat, il s’était notamment employé à modérer les positions intransigeantes et souvent fluctuantes du président.