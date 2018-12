Les États-Unis se préparent à retirer leurs troupes de Syrie

Le président des États-Unis Donald Trump, qui estime avoir atteint son objectif de « vaincre le groupe État islamique » en Syrie, envisage désormais un retrait complet des troupes américaines stationnées dans ce pays.

« C'est un retrait total » qui interviendra « aussi rapidement que possible », a indiqué mercredi à l'AFP un responsable américain sous couvert d'anonymat. « La décision a été prise hier », a-t-il précisé.

« Nous avons vaincu le groupe État islamique en Syrie, la seule raison pour moi pour laquelle nous étions présents pendant la présidence Trump », a de son côté tweeté le président américain.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.