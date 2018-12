Michael Flynn, ancien conseiller de Trump, sera fixé sur sa peine

Donald Trump a souhaité mardi « bonne chance » à son éphémère conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, qui doit être condamné dans la journée pour avoir menti sur ses contacts avec des Russes après la victoire du milliardaire républicain à la présidentielle.

L’ancien général de 60 ans est arrivé vers 10 h au tribunal fédéral de Washington qui va annoncer sa sentence.

M. Flynn avait plaidé coupable en 2017 d’avoir menti au FBI, notamment sur ses conversations avec l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Sergueï Kisliak. Il avait également accepté de coopérer avec la justice.

Début décembre, le procureur spécial Robert Mueller, chargé d’enquêter sur les soupçons de collusion entre Moscou et l’équipe de campagne de Donald Trump en 2016, a loué son « aide substantielle » et recommandé une peine sans détention.

« Bonne chance au général Michael Flynn, qui est au tribunal aujourd’hui », a tweeté mardi le 45e président des États-Unis, en amont de l’audience.

« Il sera intéressant de voir ce qu’il a à dire, malgré l’intense pression mise sur lui », a ajouté Donald Trump, en martelant une nouvelle fois qu’il n’y avait pas eu de « collusion » entre le Kremlin et son entourage.

