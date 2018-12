Trump met en garde la Fed contre «une nouvelle erreur»

Donald Trump a mis en garde mardi la Banque centrale américaine contre « une nouvelle erreur » à la veille d’une décision de l’institution monétaire qui devrait, selon toute vraisemblance, relever ses taux d’intérêt.

« J’espère que les gens à la Fed liront l’éditorial du Wall Street Journal du jour avant de faire encore une nouvelle erreur », a tweeté le président américain. « Sentez le marché, ne prenez pas vos décisions simplement à partir de chiffres sans signification », a-t-il ajouté.

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!