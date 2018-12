«Obamacare» à nouveau l’objet d’une bataille politique aux États-Unis

Les démocrates américains ont promis samedi de contester en justice et au Congrès la décision d’un magistrat fédéral qui a déclaré inconstitutionnelle la couverture santé de Barack Obama, un jugement applaudi par Donald Trump, féroce détracteur de ce système ayant permis d’assurer des millions d’Américains.

Le président républicain a vivement salué une « bonne nouvelle pour l’Amérique ! ».

« Comme je l’ai toujours prédit, l’Obamacare a été démoli comme étant un désastre INCONSTITUTIONNEL », a écrit Donald Trump sur Twitter vendredi soir, peu après la décision du juge.

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America!