Trump annonce le départ de son ministre de l’Intérieur

Le gouvernement de Donald Trump est à nouveau secoué : le président américain a annoncé samedi le départ de son ministre de l’Intérieur, en grande partie chargé d’appliquer sa politique environnementale, le très controversé Ryan Zinke.

« Le ministre de l’Intérieur Ryan Zinke quittera l’administration à la fin de l’année après une période de près de deux ans. Ryan a accompli beaucoup de choses durant son mandat et je veux le remercier pour ses services rendus à la nation », a tweeté le président, au lendemain de l’annonce de la nomination de son nouveau chef de cabinet par intérim.

« L’administration Trump annoncera un nouveau ministre de l’Intérieur la semaine prochaine », a-t-il indiqué.

