Trump désigne son chef de cabinet par intérim

Washington — Le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi le nom de son nouveau chef de cabinet par intérim en lieu et place de John Kelly : Mick Mulvaney, l’actuel directeur du budget à la Maison-Blanche. Fait rare, le président américain a annoncé le départ de John Kelly, général des marines à la retraite avec lequel ses relations se sont dégradées au fil des mois, avant même d’avoir trouvé son successeur. Et les recherches pour un nouveau candidat à ce poste traditionnellement prestigieux, mais pour lequel les poids lourds ne se sont pas bousculés, ont été difficiles. Le « chief of staff » est un homme clé de la présidence américaine. Il est le bras droit du président et le coordonnateur de l’action du gouvernement.