Trump annonce la nomination de Mick Mulvaney comme chef de cabinet par intérim

Le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi, après plusieurs jours de spéculations, le nom de son nouveau chef de cabinet par intérim en lieu et place de John Kelly : Mick Mulvaney, l’actuel directeur du budget à la Maison-Blanche.

« Je suis heureux d’annoncer que Mick Mulvaney, le directeur du budget à la Maison-Blanche, sera nommé chef de cabinet par intérim de la Maison-Blanche, pour remplacer le général John Kelly qui a servi notre pays avec distinction », a tweeté M. Trump.

« J’ai hâte de travailler avec lui lorsqu’il occupera son nouveau poste pendant que nous continuons à RENDRE A L’AMÉRIQUE SA GRANDEUR ! », a ajouté le président, rappelant que John Kelly ne quitterait son poste qu’à la fin de l’année.

M. Kelly « est un GRAND PATRIOTE et je veux le remercier personnellement pour son engagement ! », a-t-il dit.

