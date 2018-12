Washington sanctionne des dirigeants nord-coréens

Les États-Unis ont sanctionné lundi trois dirigeants nord-coréens, dont l’un des plus hauts responsables du régime communiste. C’est la première fois que de telles mesures punitives surviennent depuis le sommet de juin à Singapour entre le président américain, Donald Trump, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Dans un communiqué, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, explique avoir ciblé ces responsables pour leur rôle à la tête des « départements mettant en oeuvre au nom du régime une censure d’État brutale, des violations des droits de la personne et d’autres abus en vue de réprimer et de contrôler la population ». Les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne censées suivre le sommet de juin sont de nouveau au point mort.