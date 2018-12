Nick Ayers ne sera pas le prochain chef de cabinet de Donald Trump

Nick Ayers, le premier choix de Donald Trump pour remplacer son chef de cabinet John Kelly, n’occupera finalement pas ce poste.

M. Ayers — l’actuel chef de cabinet du vice-président Mike Pence — était considéré comme le favori après que M. Trump eut annoncé le départ du général Kelly à la fin de l’année. Une source à la Maison-Blanche a indiqué que MM. Ayers et Trump n’avaient pu conclure une entente sur la durée de ses services. Il continuera d’appuyer le président, mais de l’extérieur de la Maison-Blanche.

M. Ayers a confirmé dimanche la nouvelle par l’entremise de Twitter. Il a remercié MM. Trump et Pence de lui avoir donné l’occasion de travailler à la Maison-Blanche. À son tour, il a annoncé son départ à la fin de l’année, mais continuera de travailler avec l’équipe présidentielle « pour faire avancer la cause ».

Thank you @realDonaldTrump, @VP, and my great colleagues for the honor to serve our Nation at The White House. I will be departing at the end of the year but will work with the #MAGA team to advance the cause. ?? #Georgia