Donald Trump se fait rabrouer par un élu français sur Twitter

Le président américain s’est fait servir sa propre médecine.

C’est bien connu Donald Trump a fortement tendance à régler ses comptes sur le réseau social Twitter. Un élu français a donc choisi d’utiliser l’« arme » de prédilection de M. Trump pour lui livrer le fond de sa pensée.

Tout a commencé quand le locataire de la Maison-Blanche s’est exprimé par rapport à l’intense sentiment d’insatisfaction régnant en France qui est largement alimenté par la hausse du coût de la vie.

Samedi, Donald Trump s’est désolé de voir de nombreux citoyens de ce pays descendre dans les rues pour extérioriser leur frustration grandissante.

Pour calmer le jeu, il a recommandé aux décideurs français de mettre un terme à l’accord international portant sur les changements climatiques qui avait été adopté à Paris en 2015. Poursuivant sur sa lancée, le président des États-Unis a ensuite qualifié l’entente de « ridicule » et surtout d’« extrêmement dispendieuse ». Question de mettre un peu plus d’huile sur le feu, il a laissé entendre que dans l’éventualité où l’accord était déchiré, des économies considérables seraient réalisées et de l’argent pourrait donc être retourné dans les poches des contribuables.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!