Trump n'exclut pas de «prolonger» la trêve commerciale avec la Chine

Le président américain Donald Trump n'a pas exclu mardi de prolonger la trêve commerciale de 90 jours négociée avec son homologue chinois Xi Jinping samedi à Buenos Aires pour désamorcer le conflit commercial déclenché par Washington.

« Les négociations avec la Chine ont déjà commencé. À moins d'être étendues, elles s'arrêteront 90 jours après la date [le 1er décembre] de notre merveilleux et très chaleureux dîner avec le président Xi en Argentine », a tweeté le président, qui multiplie les sorties pour vanter les résultats de la rencontre.

Les négociateurs américains devront s'assurer qu'un « VRAI accord est possible avec la Chine. S'il l'est, on le conclura », a encore tweeté le président.

