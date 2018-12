Un allié de Trump dans le collimateur de l’enquête Mueller?

Photo: Saul Loeb Agence France-Presse

Washington — Roger Stone, ami et conseiller informel de Donald Trump , a nié dimanche avoir évoqué une éventuelle grâce avec le président, alors que des médias ont rapporté qu’il était lui aussi dans la ligne de mire de Robert Mueller, le procureur spécial de l’enquête sur l’ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine de 2016. Par ailleurs, il a nié tout contact durant la campagne avec Julian Assange, le créateur de WikiLeaks, le site qui a diffusé des messages piratés du camp démocrate dans le but affiché d’influer sur l’élection. Roger Stone et l’un de ses contacts, le militant Jerome Corsi, sont soupçonnés d’avoir su à l’avance que WikiLeaks allait publier à l’été 2016 les courriels piratés du camp démocrate, très dommageables pour Hillary Clinton.