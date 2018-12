Quelques citations marquantes de George H.W. Bush

Florilège de déclarations de George H.W. Bush, 41e président des États-Unis décédé vendredi soir à l’âge de 94 ans.

Grandeur de l’Amérique

« La mission de l’Amérique est la grandeur et je n’ai pas l’intention d’échouer. »

Se déclarant prêt à prendre la relève de Ronald Reagan, lors d’un passage de témoin symbolique le 16 août 1988 à la Nouvelle Orléans entre le président et celui qui est encore son vice-président et héritier présomptif.

Points de lumière

« Nous sommes une nation de communautés… une diversité brillante, qui se répand comme des étoiles, comme un millier de points de lumière dans un ciel vaste et pacifique ».

Lors de son discours, le 18 août 1988, devant la convention républicaine qui l’avait désigné candidat à la présidence des États-Unis. Il fondera ensuite la fondation « Points of light » (points de lumière) pour encourager le bénévolat.

Impôts

« Lisez sur mes lèvres : pas d’impôts nouveaux. »

L’une des phrases clefs de sa campagne électorale prononcée dans son discours devant la convention républicaine. Elle contribuera à sa victoire sur le candidat démocrate Michael Dukakis, en novembre. Mais George Bush reviendra sur cette promesse en acceptant d’augmenter certains impôts sous la pression du Congrès aux mains des démocrates. Ce changement de pied lui coûtera sa réélection face à Bill Clinton.

Douceur et bienveillance

« Je veux une Amérique plus douce, plus bienveillante. »

Lancée également lors de la convention de la Nouvelle Orléans, en conclusion d’un film sur sa vie, où le candidat républicain apparaît avec l’un de ses petits-enfants dans ses bras tendus vers le ciel. Cette sortie lui vaudra des applaudissements et quelques quolibets.

Guerre du Golfe

« Il y a cinq mois, Saddam Hussein a commencé cette guerre cruelle contre le Koweït. Ce soir, la bataille a été engagée […] Notre objectif n’est pas la conquête de l’Irak. C’est la libération du Koweït. »

George Bush annonçant le 16 janvier 1991, dans une allocution au peuple américain, le début de la guerre du Golfe.

Le pouvoir de dire non

« Je n’aime pas le brocoli. Je ne l’aime pas depuis que je suis petit garçon. Ma mère me forçait à en manger. Maintenant je suis président des États-Unis et je ne mangerai plus de brocoli ».

Proclamant publiquement, en mars 1990, son aversion pour cette variété de chou-fleur à laquelle cet amateur de malbouffe préférait hamburger et couenne de porc grillé.