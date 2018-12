George Bush père, 41e président des États-Unis, s'éteint à l'âge de 94 ans

L’ancien président des États-Unis George H. W. Bush est décédé à l’âge de 94 ans, a annoncé tard vendredi soir son fils George W. Bush.



« Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d’annoncer qu’après 94 années remarquables notre cher papa est mort », a déclaré George W. Bush dans un communiqué publié sur Twitter par un porte-parole de la famille.

« George H. W. Bush était un homme doté d’une noblesse de caractère et le meilleur père qu’un fils ou une fille aurait pu souhaiter. »



Le porte-parole de la famille, Jim McGrath, a indiqué que l’ancien président est mort un peu après 22h vendredi, huit mois après le décès de sa femme, Barbara Bush avec laquelle il était resté marié 73 années. Le couple a eu six enfants et 17 petits-enfants.



Son petit-fils George P. Bush lui a rendu hommage au cours de la soirée sur Twitter.

Une présidence marquée par l'Histoire

Les détails sur les funérailles seront communiqués en temps voulu, a précisé le porte-parole.Après avoir été pendant huit ans le vice-président de Ronald Reagan, George Bush était entré à la Maison-Blanche comme 41e président des États-Unis.

Sa présidence, de 1989 à 1993, a été marquée par la guerre du Golfe, du 2 août 1990 au 28 février 1991. Les États-Unis étaient alors à la tête d’une coalition de 35 États, sous l’égide de l’ONU, contre l’Irak, pour mettre fin à l’occupation du Koweït.



Après la guerre, sa cote de popularité a souffert en raison des problèmes économiques, ce qui a conduit les électeurs américains à le démettre de ses fonctions après un mandat. Il avait été nettement battu fin 1992 par le candidat démocrate Bill Clinton.



Quelques années plus tard, son fils, George W. accéda à la présidence et fût réélu pour un deuxième mandat.



Héros de la Seconde Guerre mondiale, George H. W. Bush était président des États-Unis lors de la chute de l’Union soviétique et lors des derniers mois de la guerre froide.



Un héritage «incroyable et durable»

De nombreuses personnalités politiques ont présenté leurs condoléances à la famille Bush au cours de la soirée.



Le président des États-Unis, Donald Trump, a salué «le leadership inébranlable» de son prédécesseur.

George H. W. Bush en dix grandes dates - 12 juin 1924: naissance de George Herbert Walker Bush à Milton, dans le Massachusetts.



- 1942: s’engage dans l’US Navy, dont il est le plus jeune pilote. Il est démobilisé en 1944.



- 1945: épouse Barbara Pierce. Ils auront six enfants: George Walker, qui sera lui aussi président des États-Unis, Robin (décédée à l’âge de trois ans), John, surnommé «Jeb» et futur gouverneur de Floride puis candidat malheureux à la primaire républicaine en 2016, Neil, Marvin et Dorothy.



- 1953: crée la Zapata Petroleum Company au Texas, où il fait fortune.



- 1967-1971: élu du Texas à la Chambre des représentants (Parti républicain).



- 1971-1973: ambassadeur des États-Unis à l’ONU.



- 1976-1977: directeur de la CIA.



- 1981-1989: vice-président des États-Unis, sous Ronald Reagan. Il avait été son adversaire aux primaires républicaines en 1980.



- 1989-1993: 41e président des États-Unis. En août 1990, après l’invasion du Koweït par l’Irak, il prend la tête de la coalition internationale qui aboutit à la libération du Koweït en février 1991, à l’issue de l’opération éclair «Tempête du désert».



- 1992: Candidat à sa réélection pour un second mandat, il est battu par Bill Clinton, officiellement investi le 20 janvier 1993.

Barack Obama a quant à lui salué la mémoire de George et Barbara Bush, les présentant comme des sources d'inspiration.«L'Amérique a perdu un patriote et humble serviteur en George Herbert Walker Bush, a-t-il tweeté. Bien que nos coeurs soient lourds aujourd'hui, ils sont également remplis de gratitude».L'U.S. Naval Air Forces a également publié sur Twitter un hommage à l'ancien président, en partageant une photo de l'époque où il était pilote. En effet, George H.W. Bush s'était engagé dans l'US Navy en 1942, au cours de la Seconde Guerre mondiale.Au Canada, Stephen Harper a réagi via un communiqué, soulignant l'héritage «incroyable» et «durable» laissé par le 41e président des États-Unis.Au moment d'écrire ces lignes, le premier ministre du Canada Justin Trudeau n'avait pas encore commenté le décès de George H.W. Bush.