Donald Trump remercie l’Arabie saoudite pour la baisse du prix du pétrole

Le président américain Donald Trump a remercié mercredi l’Arabie saoudite pour la baisse du prix du pétrole, au lendemain de son soutien sans faille affiché à Riyad plus d’un mois après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, critique du pouvoir.

« Les prix du pétrole baissent. Génial ! » s’est félicité sur Twitter le 45e président des États-Unis. « 54 dollars, c’était 82 dollars avant. Merci à l’Arabie saoudite, mais allons encore plus bas », a-t-il poursuivi.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!