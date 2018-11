Finis les humoristes au dîner des correspondants à la Maison-Blanche

Changement de ton pour le traditionnel dîner de l’Association des correspondants à la Maison-Blanche (WHCA), organisé tous les ans à Washington : l’édition 2019 n’accueillera pas d’humoriste, mais un historien.

Depuis son arrivée au pouvoir, en janvier 2017, le président américain Donald Trump, qui multiplie les attaques extrêmement virulentes contre les médias, a refusé de participer à ce rendez-vous, marquant une rupture avec ses prédécesseurs, démocrates comme républicains.

Ce dîner de gala célèbre la liberté de la presse et donne l’occasion au président de prononcer un discours, en général teinté d’autodérision, sur l’année écoulée... et de se faire épingler par un humoriste.

L’an dernier, la prestation de la comédienne Michelle Wolf, qui avait notamment égratigné la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, présente sur scène, avait suscité des réactions contrastées, certains louant sa grande liberté de ton, d’autres jugeant ses piques déplacées.

Le lendemain, la présidente de l’association, Margaret Talev, avait estimé que son monologue n’était « pas dans l’esprit » de la soirée.

Pour la prochaine soirée, prévue le 27 avril 2019, c’est l’historien Ron Chernow, auteur notamment d’une biographie de George Washington, premier président des États-Unis, qui prendra la parole et s’exprimera sur « l’importance d’une presse libre et indépendante ».

« Si personne ne m’a jamais pris pour un humoriste, je promets que ma leçon d’histoire ne sera pas austère », a-t-il indiqué dans un communiqué publié par la WHCA.

Une décision qui ne fait pas que des heureux

« Les gens de la WHCA sont des lâches. Les médias sont complices », a réagi lundi Michelle Wolf sur Twitter.

The @whca are cowards. The media is complicit. And I couldn't be prouder. https://t.co/OOIFGuZ731