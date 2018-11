Trump laisse entendre un remaniement au sein de son gouvernement

Washington — Le président Trump a annoncé dimanche de nouveaux départs à venir. « J’ai trois, quatre ou cinq postes en tête », a-t-il déclaré dans un entretien à Fox News. « Peut-être que ce ne sera finalement que deux. » Appelé à s’exprimer sur le sort du secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, le président américain a répondu qu’« il y a des choses qu[’il] aime beaucoup dans ce qu’il fait et il y a des choses qu[’il] n’aime pas », refusant de se prononcer sur un calendrier. La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen — une proche de M. Kelly, donnée partante depuis plusieurs semaines —, fait-elle partie du lot ? M. Trump a laissé entendre que ce pourrait être le cas. « J’aimerais qu’elle soit beaucoup plus dure sur la frontière [avec le Mexique], beaucoup plus dure. »