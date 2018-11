Le républicain Rick Scott l’emporte officiellement en Floride

Le gouverneur républicain de Floride Rick Scott l'a emporté dimanche face au démocrate Bill Nelson lors d'une élection sénatoriale particulièrement disputée, qui s'est achevée sur un dépouillement manuel.

Selon les résultats définitifs publiés par les autorités électorales de Floride, M. Scott a emporté 50,05 % des suffrages, soit un avantage d'un peu plus de 10 000 votes face au sénateur sortant.

« Félicitations à Rick pour une campagne courageuse et couronnée de succès! », a immédiatement tweeté le président américain Donald Trump, qui avait activement fait campagne en Floride, État qu'il a remporté lors de l'élection présidentielle de 2016.

From day one Rick Scott never wavered. He was a great Governor and will be even a greater Senator in representing the People of Florida. Congratulations to Rick on having waged such a courageous and successful campaign!