Géorgie: la démocrate Stacey Abrams jette l’éponge

Atlanta — La candidate démocrate Stacey Abrams a finalement jeté l’éponge, vendredi, dans la course pour gouverner la Géorgie, ce qui assure ainsi l’élection du républicain Brian Kemp. Peu après avoir annoncé qu’elle ne pouvait pas gagner, Mme Abrams a toutefois affirmé qu’elle ne lâcherait pas le morceau quant à la façon dont les élections se sont déroulées dans l’État. Mme Abrams a l’intention de déposer une poursuite en cour fédérale pour dénoncer « la gestion grossière » du scrutin en Géorgie afin de « protéger les futures élections ». Dans un communiqué, M. Kemp a souligné que l’élection était maintenant terminée, et il a exhorté les Géorgiens à s’unir. Stacey Abrams espérait devenir la première Afro-Américaine à diriger cet État du Sud et la première Afro-Américaine à diriger un État dans l’ensemble du pays.