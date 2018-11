Incendies en Californie: San Francisco suffoque

Photo: Eric Risberg Associated Press

San Francisco — Les autorités de San Francisco ont lancé vendredi une alerte à la pollution de l’air provoquée par les fumées d’un incendie géant qui fait rage depuis une semaine dans le nord de la Californie et qui a déjà fait 63 morts et plus de 600 disparus. Le Camp Fire a ravagé près de 57 500 hectares et les fumées qui se déplacent vers le sud ont atteint San Francisco, à plus de 200 km au sud de Paradise. Les écoles publiques ont fermé pour la journée et les transports publics étaient gratuits vendredi. Les vols à l’aéroport international de San Francisco étaient également perturbés en raison de la visibilité réduite. La qualité de l’air s’est dégradée pour atteindre un niveau jugé « très malsain », ont indiqué les autorités sanitaires de la municipalité californienne. La situation devrait s’améliorer samedi.