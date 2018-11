Le bilan des incendies en Californie continue de s’alourdir

Le bilan du feu de forêt qui a ravagé le nord de la Californie s’élève maintenant à 63 morts.

Plus de 600 personnes manquent aussi à l’appel, mais la situation ne cesse d’évoluer.

Un responsable a expliqué que le nombre élevé de disparus est probablement attribuable à des gens qui ont fui la région et qui ne savent pas qu’on les cherche. Une liste a été rendue publique pour que ceux qui y apparaissent puissent communiquer avec les autorités.

Quelque 52 000 personnes ont été chassées de chez elles.

L’incendie Camp, qui a éclaté la semaine dernière, a rasé la ville de Paradise. Des secouristes ont retrouvé des corps dans des maisons ou des voitures, mais il n’est pas impossible que la chaleur intense ait complètement incinéré certaines victimes. Près de 10 000 maisons ont été détruites.

Le brasier est contenu à seulement 40 % et on ne sait pas à quel moment les évacués pourront rentrer chez eux. Les lignes électriques sont toujours au sol, les routes sont fermées, et les pompiers sont toujours à l’oeuvre.

Des dizaines de réfugiés ont transformé le terrain de stationnement d’un magasin Walmart de la ville de Chico en terrain de camping improvisé. Des toilettes portatives ont été installées, des camions de rue distribuent de la nourriture gratuitement et les sinistrés sont inondés de dons de vêtements et de jouets.

On s’inquiète toutefois pour leur sécurité et on pourrait leur demander de s’en aller d’ici quelques jours, même si on ne prévoit pas les forcer à partir.