Accréditation retirée: CNN attaque la Maison-Blanche en justice

Nouvelle étape dans le bras de fer entre Donald Trump et CNN : la chaîne a attaqué mardi en justice l’administration Trump pour avoir supprimé l’accréditation d’un de ses journalistes après un échange houleux avec le président, la Maison-Blanche criant de son côté à la « démagogie ».

« CNN a assigné l’administration Trump en justice devant un tribunal fédéral de Washington », a annoncé une des journalistes de la chaîne. « Elle demande le rétablissement de l’accréditation de son correspondant en chef à la Maison-Blanche, Jim Acosta », a-t-elle indiqué.

« Il est très clair que la décision [de retirer l’accréditation] a été prise sur la base du contenu de sa couverture » et porte atteinte au Premier Amendement sur la liberté d’expression, a déclaré en direct Ted Boutrous, l’avocat de CNN.

Donald Trump « a plusieurs fois attaqué et défié CNN et M. Acosta », a-t-il ajouté. « On ne peut pas accepter que la Maison-Blanche jette les gens dehors juste parce qu’elle n’aime pas ce qu’ils couvrent. »

This morning, CNN filed a lawsuit against @realDonaldTrump and top aides. The White House has violated CNN and @Acosta's First Amendment rights of freedom of the press and Fifth Amendment rights to due process. Complaint: https://t.co/43oX6L8xA7 pic.twitter.com/RvJ0Cgh6oi