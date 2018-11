Le président Donald Trump a annoncé mercredi dans un tweet le départ de son secrétaire à la Justice, Jeff Sessions, un limogeage qui pourrait entraîner des conséquences sur la très sensible enquête russe.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....