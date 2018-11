Première comparution à New York du suspect de l’envoi de colis piégés

Photo: Elizabeth Williams via Associated Press

New York — Cesar Sayoc, l’homme arrêté et inculpé en Floride pour avoir envoyé des colis piégés à une série de personnalités anti-Trump fin octobre, a comparu pour la première fois mardi à New York, où un juge fédéral de Manhattan a ordonné sa détention, a confirmé le bureau du procureur. M. Sayoc devrait revenir au tribunal avant le 12 novembre pour dire s’il plaide coupable ou non coupable aux cinq chefs d’accusation retenus contre lui, y compris envoi illégal d’explosifs et menaces à d’anciens présidents et à leur famille, qui lui font risquer une peine maximale de 48 ans de prison. Il avait été arrêté le 26 octobre, cinq jours après que le premier colis visant M. Soros eut été retrouvé dans la boîte aux lettres de sa résidence au nord de New York.