Suivez en direct notre couverture des élections de mi-mandat

Le soir tombe sur la cote Est des États-Unis et les premiers bureaux de vote viennent de fermer.

C’est une Amérique extrêmement divisée, pour ne pas dire cassée en deux blocs, qui va aux urnes ce mardi 6 novembre, pour les élections de mi-mandat. Le scrutin sert à renouveler plus du tiers du Sénat (35 postes sur 100) et tous les sièges de la Chambre des représentants (435 au total).







La chambre des représentants

Le Sénat

Un vote par anticipation important

Le vote par anticipation avait déjà donné un avant-goût de l’appétit de l’électorat pour cet exercice démocratique présenté comme crucial des deux côtés de la fracture politique nationale. La participation a décollé dès l’ouverture des bureaux de scrutin dans plusieurs États, malgré la température défavorable sur une partie du territoire, particulièrement sur la côte Est. Des problèmes techniques affectant les machines à voter ont ralenti le processus à certains endroits.

Des sondages réalisés pendant la journée par des chercheurs de l’Université de Chicago montrent que les électeurs étaient d’abord motivés par la question de l’assurance santé (26 %), suivie par l’immigration (23 %), l’économie (19 %), le contrôle des armes (8 %) et l’environnement (7 %).

Une personne sur deux juge que l’économie va bien et le président Trump est présenté comme un facteur déterminant du vote dans la même proportion. De même, 58 % des répondants jugent que les États-Unis sont maintenant engagés sur la mauvaise voie.

Les premiers bureaux ont fermé à 18 h en Indiana et dans la moitié du Kentucky, les derniers fermeront sept heures plus tard en Alaska, dans ce pays étendu aussi d’un océan à l’autre. Au Kentucky, la course la plus surveillée se déroule dans le sixième district, où le Parti démocrate présente Amy McGrath, ancienne pilote du corps d’élite des Marines.

Dans l’Indiana voisin, un autre démocrate, Joe Donnelly tente de s’accrocher à son siège de sénateur. Il mise sur des positions centristes, modérées, contre un adversaire, Mike Braun, dans le pur style trumpien, prompt aux insultes et aux coups bas. Le républicain Braun n’a eu de cesse de présenter le démocrate Donnely comme un socialiste à la Bernie Sanders en le surnommant « Mexico Jo en plus.

La campagne enflammée a témoigné d’une Union en désunion profonde. Les colis postaux piégés contre des bonzes du Parti démocrate et l’attentat contre la synagogue de Pittsburgh ont cristallisé cette tension inédite depuis des décennies.

Donald Trump a accentué ses attaques sournoises et souvent mensongères contre les adversaires démocrates. Le Washington Post évalue que le président a menti 6420 fois en 649 jours de pouvoir. Dans les neuf premiers mois, ils mentaient en moyenne cinq fois par jour. Dans les sept dernières semaines de la présente campagne de mi-mandat, il mentait 30 fois par jour selon les vérificateurs de faits du quotidien.

Le président a profité des rassemblements des derniers jours de campagne pour instrumentaliser les caravanes de migrants qui s’approchent de la frontière sud. L’emphase propagandiste mise sur cet épiphénomène a placé dans l’ombre d’autres causes comme le contrôle des armes ou les réductions d’impôt aux plus nantis.

Chacun des camps reproche depuis longtemps à l’autre de le mépriser et de multiplier les insultes. Les démocrates qui osent réclamer de meilleurs soins de santé pour tous ou des écoles de qualité se font traiter de communistes. Les républicains en ont assez de se faire traiter par leurs adversaires d’extrémistes, de racistes, de néofascistes. Ils réclament aussi plus de respect pour le président élu, lui aussi constamment critiqué et ridiculisé.