Un test pour l’infrastructure électorale

De longues files d’attente et des machines défectueuses ont été signalées à travers les États-Unis mardi, lors des premières heures des élections de mi-mandat.

Certains des pires problèmes ont été rapportés en Géorgie, où deux candidats se disputent âprement le poste de gouverneur et où des électeurs disent avoir dû patienter pendant trois heures avant de voter.

Dans la municipalité de Snellville, en Géorgie, la centaine de personnes qui attendait en file s’échangeait des chaises pour enfants et des places assises au sol tellement l’attente s’éternisait. Dans le comté de Gwinnett, des bulletins de vote provisoires ont été distribués aux électeurs en attendant que les machines défectueuses aient été remplacées.

Une électrice a dit qu’une vingtaine de personnes sont reparties sans avoir voté en raison de l’attente. D’autres, méfiants, ont refusé d’utiliser les bulletins de papier.

Machines défectueuses On rapporte également des problèmes d’équipement et de longues files à Atlanta, à New York et en Arizona.

Le vote anticipé qui a précédé les élections de mi-mandat de mardi avait révélé une grande variété de problèmes concernant les systèmes de vote et d’enregistrement à travers le pays — des machines qui modifiaient la sélection des électeurs aux formulaires d’inscription jetés à la suite d’erreurs bureaucratiques.

Les responsables électoraux et les groupes de défense du droit de vote craignent que la confiance des électeurs dans les résultats ne soit affaiblie si ces problèmes se généralisent encore le jour du scrutin, alors que des millions d’Américains se rendent aux urnes pour décider de courses décisives pour le Congrès et les postes de gouverneurs.

Confusion On craint déjà que les décisions judiciaires de dernière minute concernant les exigences en matière d’identification des électeurs, le traitement des bulletins de vote par correspondance et d’autres questions en suspens dans un petit nombre d’États ne sèment la confusion parmi les électeurs et les agents électoraux.

« Nous nous attendons à ce que les membres des bureaux de vote soient débordés, tout comme les électeurs seront débordés, et il y aura bon nombre de bulletins de vote provisoires », a déclaré Sara Henderson, la responsable de Common Cause en Géorgie, où des groupes de défense des droits de vote ont exprimé de nombreuses inquiétudes concernant la sécurité électorale et l’accès des électeurs.

Les problèmes surviennent dans un contexte d’intérêt croissant, avec des inscriptions et une participation au vote anticipée largement en avance sur celles généralement observées lors d’une élection de mi-mandat.

Lorsque le scrutin a commencé le jour du vote sur la côte est, des rapports épars indiquant de longues files d’attente et certains lieux de vote non ouverts à l’heure ont été signalés. Cela ne constitue pas un problème inhabituel lors d’une élection.

Cybersécurité L’élection marque le premier vote national depuis que la Russie a ciblé les systèmes d’élection des États lors de la course à la présidentielle de 2016. Les autorités fédérales, nationales et locales s’emploient à renforcer la sécurité des myriades de systèmes électoraux du pays. Elles ont renforcé leurs protections en matière de cybersécurité et amélioré leurs communications et le partage de renseignements.

Le département américain de la Sécurité intérieure, la police fédérale américaine (le FBI) et d’autres agences fédérales ont ouvert un centre de commandement pour aider les bureaux électoraux locaux et nationaux à faire face aux problèmes majeurs qui pourraient survenir.

« Nous voulons qu’ils soient aussi informés que possible », a déclaré Matt Masterson, le conseiller principal en cybersécurité du département américain de la Sécurité intérieure.

Jusqu’à présent, rien n’indique que la Russie ou un autre acteur étranger ait tenté de lancer des cyberattaques contre des systèmes de vote dans quelque État que ce soit, selon les autorités fédérales. De plus, rien n’indique que des systèmes aient été compromis pour empêcher le vote, modifier le décompte des voix ou perturber la capacité de comptabiliser les votes, ont assuré des responsables américains.

Cependant, le vote anticipé et l’inscription des électeurs ont posé problème dans plusieurs États. Les problèmes incluent des machines défectueuses au Texas et en Caroline du Nord, des envois postaux inexacts au Missouri et au Montana et des problèmes d’inscription des électeurs au Tennessee et en Géorgie.

Dans d’autres États, dont le Kansas, les bureaux de vote le jour du scrutin ont été fermés ou regroupés, ce qui laisse craindre que les électeurs ne soient privés de leurs droits s’ils ne trouvent pas le moyen de s’y rendre et de voter.

Des questions relatives à l’intégrité des élections ont éclaté ces derniers jours en Géorgie, où la course au poste de gouverneur compte parmi les élections les plus surveillées du pays.

Au cours du week-end, des rapports faisant état de vulnérabilités en matière de sécurité sur le portail d’inscription en ligne des électeurs de l’État ont provoqué une série d’accusations émanant du bureau du secrétaire d’État, supervisées par le candidat au poste de gouverneur républicain Brian Kemp. Son bureau a affirmé — sans fournir aucune preuve — que les démocrates avaient tenté de pirater le système. Les démocrates ont rejeté cet argument, affirmant qu’il cherche à détourner l’attention des électeurs d’un problème dans un système supervisé par M. Kemp.

Les élections de mi-mandat les plus sûres de l’histoire des États-Unis? Les responsables de la Sécurité intérieure se sont vantés du fait que les élections de mi-mandat de 2018 seront les élections les plus sûres de l’histoire des États-Unis, évoquant des capteurs de détection d’intrusion fédéraux qui protégeraient « 90 % des infrastructures électorales », a fait savoir le sous-secrétaire Christopher Krebs à la mi-octobre. Ces capteurs détectent le trafic malveillant et sont installés sur des systèmes électoraux dans 45 États.

Cependant, des capteurs similaires utilisés au niveau fédéral ont très mal fonctionné. Selon une lettre du Bureau de la gestion et du budget datée du 14 septembre, ces capteurs avaient un taux de défaillance de 99 pour cent à partir d’avril 2017, détectant seulement 379 « incidents » sur les réseaux civils fédéraux.

À l’échelle nationale, quelque 6500 observateurs sont déployés par une coalition de groupes de défense des droits civils et de défense des droits de vote afin d’aider les personnes aux prises avec des difficultés lors des scrutins. C’est plus du double du nombre envoyé aux bureaux de vote en 2016, alors que le nombre d’observateurs fédéraux aux élections fédérales a diminué.