Nucléaire: Pompeo va rencontrer le bras droit de Kim Jong-un

Washington — Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, rencontrera cette semaine à New York son « homologue » nord-coréen, le général Kim Yong Chol, bras droit de Kim Jong-un, dans l’optique de relancer des discussions devant aboutir à un nouveau sommet entre l’homme fort de Pyongyang et Donald Trump. M. Pompeo en a fait l’annonce sur la chaîne Fox News. Kim Yong Chol est un interlocuteur régulier de Washington depuis la reprise du dialogue entre les deux pays. Au printemps, il avait déjà rencontré M. Pompeo à New York avant d’être reçu par le président Trump à la Maison-Blanche. Le secrétaire d’État américain n’a pas précisé le jour exact de la rencontre, mais cette dernière devrait se tenir en milieu de semaine, les deux premiers jours de la semaine étant dominés par les élections législatives de mi-mandat aux États-Unis.