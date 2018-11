L’homme accusé de l’envoi de colis piégés sera transféré à New York

Miami — L’homme accusé d’avoir envoyé des bombes artisanales à des opposants du président Donald Trump sera transféré à New York, où ont été retrouvés plusieurs des colis suspects, a rapporté vendredi le journal Miami Herald. Arrêté en Floride il y a une semaine, Cesar Sayoc, 56 ans, est inculpé de cinq chefs d’accusation fédéraux, y compris l’envoi illégal d’explosifs, et risque jusqu’à 48 ans de prison. Ses avocats ont déclaré à un juge de Miami qu’ils demanderaient sa remise en liberté sous caution lors d’une audience à New York, selon le même journal. M. Sayoc est soupçonné d’avoir expédié des colis piégés à une dizaine de personnalités, dont Barack Obama, Hillary Clinton et Robert De Niro.