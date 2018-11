L’Assemblée générale de l’ONU appelle à la levée de l’embargo américain contre Cuba

Nations unies — L’Assemblée générale de l’ONU a adopté jeudi une résolution non contraignante appelant à la levée de l’embargo américain contre Cuba. La résolution a été approuvée par 189 pays. Comme l’an dernier, seuls les États-Unis et Israël se sont prononcés contre, tandis que l’Ukraine et la Moldavie n’ont pas participé au vote. C’est la 27e fois que l’Assemblée générale de l’ONU appelle à la levée de l’embargo économique et financier des États-Unis contre Cuba, en place depuis 1962. L’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a présenté huit amendements à la résolution cubaine pour attirer l’attention vers le bilan de La Havane en matière de droits de la personne. Seuls Israël et l’Ukraine ont voté en leur faveur, rejoints par les îles Marshall pour un amendement.