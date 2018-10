Affaire russe: enquête sur un possible complot visant le procureur Mueller

Washington — La police fédérale américaine (FBI) a ouvert une enquête pour déterminer si des individus ont tenté de discréditer le procureur spécial Robert Mueller chargé de l’enquête sur la possible ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Le journal The Hill a rapporté avoir été contacté, comme d’autres médias américains, par une femme qui aurait travaillé dans les années 1970 avec M. Mueller. Elle indique qu’un homme lui a offert 20 000 dollars pour accuser le procureur de harcèlement et d’agression sexuelle. Cet homme, détaille la femme, s’est présenté comme étant Jack Burkman. Ce présentateur radio d’extrême droite a écrit le 20 octobre sur sa page Facebook qu’il détenait des informations explosives sur le procureur Mueller, notamment sept témoignages de femmes ayant été agressées par le magistrat.