La communauté juive de Pittsburgh commence à enterrer ses morts

La communauté juive de Pittsburgh a commencé à enterrer ses morts, mardi, alors que des cérémonies funéraires pour les 11 victimes de la tuerie dans la synagogue se dérouleront pendant toute la semaine.

Le président Donald Trump doit se rendre dans la ville plus tard dans la journée pour présenter ses condoléances aux proches des victimes, malgré les objections de certains membres de la communauté. Le gouverneur de la Pennsylvanie et le maire de Pittsburgh ont prévenu qu’ils ne se joindraient pas à lui lors de sa visite.

Un millier de personnes en deuil vêtues principalement de noir se sont retrouvées dans la plus grande et plus ancienne synagogue de la ville, Rodef Shalom, pour assister aux funérailles des frères Cecil et David Rosenthal.

Les frères, qui avaient une déficience intellectuelle, étaient de « belles âmes », a déclaré le rabbin Jeffrey Myers, l’un des survivants de la fusillade, lors de leurs funérailles.

Ils n’avaient pas « une once de haine en eux », a-t-il ajouté.

Jeffrey Myers, la voix tremblante, a dit qu’il était difficile pour lui de trouver les mots pour réconforter les personnes en deuil. Mais il a rappelé aux parents des Rosenthal et aux autres membres de la famille que « le monde entier partage leur chagrin ».

La synagogue Tree of Life étant toujours considérée comme une scène de crime, les funérailles ont eu lieu dans des synagogues et d’autres lieux juifs à proximité.

Plus tôt dans la journée, le cercueil du docteur Jerry Rabinowitz, un médecin de famille connu pour son empathie et sa gentillesse, a été transporté au Centre communautaire juif du quartier Squirrel Hill pour ses funérailles.

« Beaucoup de gens se sentent vraiment en colère à propos de cela. Beaucoup de rage s’est accumulée à cause de cela, à cause du fait qu’il s’agit d’un crime de haine. Ne vous méprenez pas, c’est vrai. Mais je suis tellement submergé de tristesse en ce moment que je ne peux même pas être en colère », a déclaré Robin Faulkner, dont la famille était proche de M. Rabinowitz depuis 30 ans.

« C’est tellement une grande perte. Une tragédie. »

Jerry Rabinowitz, âgé de 66 ans, avait un cabinet de médecine familiale et était affilié à l’hôpital UPMC Shadyside. Il était un médecin de référence pour les patients porteurs du VIH dans les premiers temps difficiles de l’épidémie, un médecin qui « nous a toujours serrés dans ses bras lorsque nous quittions son bureau », a déclaré Michael Kerr, qui dit avoir survécu grâce à M. Rabinowitz.

Une communauté endeuillée

Plusieurs personnes de la communauté tenaient à être présentes aux funérailles de Cecil et David Rosenthal, qu’ils connaissaient.

Kate Lederman faisait partie des personnes en deuil. Elle a grandi dans la synagogue Tree of Life et y a célébré toutes les étapes de sa vie. Elle a récemment donné naissance à un enfant.

« J’y ai été nommée là, j’ai vécu ma Bat Mitsvah là, je me suis mariée là. Toute ma vie a été dans cette synagogue. Même chose pour mon père. Et nous connaissions Cecil et David. Nous les connaissions tous. Cela devrait être une semaine de pure joie, avec un bébé, mais c’est une semaine de terreur », a-t-elle déclaré.

« Nous étions censés nommer notre bébé là-bas, mais nous allons le faire à la maison. »

Le professeur Abe Friedman, qui était généralement assis dans la rangée arrière de la synagogue Tree of Life avec les frères Rosenthal, était en retard, ce samedi, et il n’était pas là lorsque le tireur a ouvert le feu.

Alors qu’il faisait la file pour assister aux funérailles avec sa femme, il se demandait pourquoi il avait été épargné.

« Pourquoi les choses se sont passées ainsi pour moi ? », a-t-il demandé. « Je m’assieds habituellement au dernier rang. Au dernier rang, tout le monde a été tué. »

Des funérailles étaient également prévues mardi pour Daniel Stein, un homme considéré comme faisant partie du noyau de sa congrégation.

Les funérailles des autres victimes auront lieu jusqu’à vendredi dans le cadre d’une semaine de deuil, d’angoisse et de questions sur la fusillade qui aurait été commise par un homme apparemment hostile aux juifs.

L’individu arrêté au terme du massacre, Robert Gregory Bowers, est en détention jusqu’à son audience préliminaire jeudi. Le camionneur âgé de 46 ans fait face à des accusations de crime haineux passible de la peine capitale.