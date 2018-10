Lourd bilan de jeunes blessés par armes à feu aux États-Unis

New York — Au moins 75 000 jeunes Américains ont été blessés par des armes à feu sur une période de neuf ans, révèle une nouvelle étude. L’enquête précise qu’un tiers de ces jeunes ont été hospitalisés et que 6 % d’entre eux sont morts. L’analyse publiée lundi par le journal médical JAMA Pediatrics est présentée comme le premier portrait national des visites à l’urgence de jeunes Américains blessés par des armes à feu. Les coûts qui y sont associés totalisaient près de 3 milliards de dollars américains. Le nombre de blessés a chuté pendant la majeure partie de la période 2006-2014, mais une augmentation a été notée pendant la dernière année. L’étude révèle que 11 enfants et adolescents américains sur 100 000 soignés aux urgences l’ont été pour des blessures causées par les armes à feu.