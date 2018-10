Le réseau CNN visé par un nouveau colis suspect

Un nouveau colis suspect adressé à CNN a été intercepté lundi matin dans un bureau de poste d’Atlanta, a indiqué la chaîne d’info en continu américaine, déjà concernée la semaine dernière par la série de colis piégés envoyés à des détracteurs de Donald Trump.

Il est semblable à ceux reçus la semaine dernière, confirme le réseau.

Le siège de la chaîne, situé à Atlanta, ne court « aucun danger imminent », a fait savoir dans un communiqué son président Jeff Zucker, précisant que depuis le 24 octobre, « tout le courrier, à tous les bureaux de CNN du pays, est examiné sur des installations extérieures ».

« Ce colis ne serait donc pas arrivé directement au CNN Center, même s’il n’avait pas été préalablement intercepté », a-t-il ajouté.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ