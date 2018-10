Les Canadiens offrent leurs condoléances

Plusieurs politiciens canadiens ont offert leurs condoléances aux Américains, samedi après-midi, relativement à une tuerie survenue dans une synagogue de Pittsburgh, le premier ministre Justin Trudeau qualifiant le drame «d'attaque antisémite».



Dans un message transmis sur Twitter, M. Trudeau a déclaré que les Canadiens étaient solidaires avec la communauté juive, qui selon les autorités a perdu plusieurs de ses membres dans la fusillade, qui a éclaté pendant une cérémonie religieuse.



Aujourd’hui, les Canadiens sont de tout cœur avec la communauté juive de Pittsburgh qui a subi une attaque antisémite horrible alors qu’elle priait. Puissent les familles des personnes tuées trouver du réconfort, et puissent les blessés se rétablir complètement et rapidement.

Un suspect a été arrêté et les autorités considèrent l'attaque comme un crime haineux.



Le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a affirmé sur Twitter que «si le Canada peut aider, il le fera».

Sa collègue des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, dit avoir été «horrifiée» par le drame, ajoutant qu'il fallait faire «front commun contre toute cette haine, cette intolérance, cet antisémitisme et cette violence».



Le chef du Parti conservateur Andrew Scheer et celui du NPD Jagmeet Singh ont eux aussi condamné l'attaque.



«Dévasté d'apprendre la fusillade à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh où les gens étaient réunis pour le service ce matin. Mes prières accompagnent les personnes touchées par cette tragédie. Nous devons nous unir contre l'antisémitisme», a lancé M. Scheer sur son compte Twitter.



«J'ai le coeur brisé pour la communauté juive de Pittsburgh, après l'horrible attaque antisémite à la synagogue durant la prière. Nos pensées accompagnent les familles des personnes tuées ou blessées. Nous nous tenons debout et unis face à la haine et contre ceux qui l'alimente», a dit M. Singh sur son compte Twitter.



J'ai le cœur brisé pour la communauté juive de Pittsburgh, après l'horrible attaque antisémite à la synagogue durant la prière. Nos pensées accompagnent les familles des personnes tuées ou blessées. Nous nous tenons debout et unis face à la haine et contre ceux qui l'alimente.

Certains premiers ministres des provinces avaient également réagi, samedi.



Le premier ministre du Québec François Legault a parlé d'une «scène d'horreur» et a offert ses condoléances au nom de tous les Québécois. «Soyons unis contre la haine et le racisme», a-t-il ajouté.



Scène d’horreur à Pittsburgh. Au nom de tous les Québécois et Québécoises, nous offrons toutes nos sympathies et notre soutien aux familles et aux proches des victimes, de même qu’à la communauté juive de Pittsburgh. Soyons unis contre la haine et le racisme. #Pittsburgh