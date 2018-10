Plusieurs morts dans une fusillade dans une synagogue à Pittsburgh

Un tireur a ouvert le feu samedi dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, alors que les fidèles étaient rassemblés pour l’office du chabbat, faisant plusieurs victimes, avant de se rendre.

« Le suspect de la fusillade est en garde à vue. Nous avons de nombreuses victimes à l’intérieur de la synagogue, il y a trois officiers qui ont été touchés », a indiqué aux médias sur place un porte-parole de la police.

La télévision affiliée à la chaîne CBS a évoqué huit morts, dont deux policiers, tandis que Fox News Pittsburgh parlait de quatre personnes abattues.

La fusillade s’est déroulée dans la synagogue « Arbre de vie » (Tree of Life) où des fidèles étaient rassemblés pour l’office du samedi matin.

Le président Donald Trump a indiqué sur Twitter qu’il suivait de près la situation. « Il semble qu’il y ait plusieurs victimes », a-t-il indiqué, en appelant la population à rester sur ses gardes.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 octobre 2018

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 octobre 2018

« Mon cœur saigne après les nouvelles venant de Pittsburgh. La violence doit s’arrêter », a de son côté écrit sur le réseau social, la Première dame, Melania Trump.

My heart breaks over the news out of #Pittsburgh. The violence needs to stop. May God bless, guide & unite the United States of America. — Melania Trump (@FLOTUS) 27 octobre 2018

Tout a commencé peu après 10 h quand la police locale a appelé les habitants du quartier à rester chez eux, évoquant un « tireur » à proximité de la synagogue.

« Il y a un tireur dans la zone de Wilkins et Shady. Éviter le quartier », ont tweeté les services de sécurité publique de la ville, qui ont déployé d’importantes forces sur place.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available. — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) 27 octobre 2018

L’agence fédérale chargée du contrôle des armes, tabac et explosifs, ATF, a précisé que des agents spéciaux se rendaient à leur côté.

« Il y a de nombreuses victimes », a rapidement expliqué à la presse locale Jason Lando, le commandant de la police de Pittsburgh.

« Prions pour les morts »

Nous « surveillons les informations sur une fusillade dans la synagogue « Tree of Life » à Pittsburgh. Prions pour les morts, les blessés, toutes les familles touchées et pour nos courageux premiers secours », a tweeté le vice-président Mike Pence.

Monitoring reports of shooting at Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. Praying for the fallen, the injured, all the families impacted, and our courageous first responders. God bless them all. — Vice President Mike Pence (@VP) October 27, 2018

Cette attaque, dont les motivations n’étaient pas immédiatement claires, a jeté la consternation dans la ville.

« Je suis juste triste. Je ne sais pas quoi vous dire […] ça ne devrait pas arriver, point. Ca ne devrait pas arriver dans une synagogue », a déclaré sur CNN, Jeff Finkelstein, le président de la « Jewish Federation of Greater Pittsburgh ».

La police de New York a de son côté fait savoir qu’elle renforçait la sécurité autour des lieux de culte de la ville, avec notamment des patrouilles supplémentaires.

L’attaque a eu lieu dans le quartier de Squirrel Hill à Pittsburgh, centre historique de la communauté juive de cette ville du nord-est des États-Unis.

« À la suite de cette tragédie, nous devons nous rassembler et prendre des mesures pour empêcher ces tragédies dans le futur. Nous ne pouvons accepter comme normale cette violence », a tweeté le gouverneur de Pennsylvanie Tom Wolf, précisant avoir mis à disposition tous les moyens nécessaires pour les premiers secours.