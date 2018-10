Deux nouveaux colis suspects aux États-Unis

Deux autres colis suspects semblables à ceux reçus cette semaine ont été découverts vendredi aux États-Unis.

Le premier a été trouvé en Floride et était adressé au sénateur démocrate du New Jersey, Cory Booker. Le second a été découvert dans un bureau de poste de New York et était destiné à James Clapper, l’ancien directeur des renseignements américains.

Tous les colis visent des détracteurs du président Donald Trump.

Un total de 10 colis suspects avaient été découverts avant vendredi, dont trois jeudi.

Des sources au sein des forces de l’ordre ont confié à l’Associated Press que les engins contenaient des minuteries et des piles, mais qu’ils n’avaient pas été conçus pour exploser dès l’ouverture du colis. On ne sait toutefois pas s’ils ont été mal fabriqués ou si leur but était simplement d’intimider les destinataires, sans les blesser.

L’enquête mène pour le moment les policiers à un centre postal d’Opa-locka, en Floride, d’où pourraient être partis certains colis.

La secrétaire de la Sécurité intérieure, Kirjsten Nielsen, a révélé lors d’une entrevue jeudi soir que des colis avaient été envoyés depuis la Floride.

On compte parmi les autres destinataires des colis Bill et Hillary Clinton, l’ancien président Barack Obama, l’ancien vice-président Joe Biden, l’acteur Robert De Niro et l’ancien procureur général Eric Holden.

D'autres détails suivront.