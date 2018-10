Trump accuse les médias après la série de colis explosifs

Donald Trump a accusé jeudi matin les médias d’être en « grande partie » responsables de la « colère » dans la société américaine, après que plusieurs colis explosifs ont été adressés ces derniers jours à des personnalités qui lui sont hostiles.

« Une grande partie de la colère que nous voyons aujourd’hui dans notre société est causée par le traitement intentionnellement inexact et imprécis des médias traditionnels, que j’appelle les Fake News », a tweeté le président américain.

« C’est devenu si mauvais et hargneux que c’est au-delà de toute description », a-t-il ajouté. « Les médias traditionnels doivent mettre de l’ordre dans leurs affaires, VITE ! »

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!