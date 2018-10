De nouveaux colis suspects visent des critiques de Trump

Un colis suspect destiné à l’ancien vice-président américain Joe Biden a été intercepté dans un centre de tri postal du Delaware.



Le colis est similaire à ceux contenant des engins explosifs reçus depuis le début de la semaine par des chefs démocrates et au bureau new-yorkais de la chaîne CNN, selon une source policière.



La police fédérale américaine, le FBI, a confirmé la présence des forces de l’ordre à un centre postal de New Castle, au Delaware.

Le nom de M. Biden, qui a été vice-président quand Barack Obama était à la Maison-Blanche, est régulièrement cité comme possible candidat démocrate à la présidentielle de 2020.

L’escouade antibombe de la police de New York a également retiré jeudi un colis suspect d’un immeuble de Manhattan associé à l’acteur Robert De Niro.

Robert de Niro, 75 ans, l'un des acteurs américains les plus connus, notamment pour les films qu'il a tournés avec Martin Scorsese, a souvent critiqué très publiquement Donald Trump, notamment lors de la cérémonie des récompenses de Broadway en juin dernier à New York, où il avait insulté le président américain sur scène.

Une source au sein des forces de l’ordre a confié à l’Associated Press que ce colis ressemble à ceux reçus depuis le début de la semaine par des chefs démocrates et au bureau new-yorkais de la chaîne CNN. Le colis avait une allure similaire aux autres et contenait un engin semblable, selon cette source.

La police de New York a dit que l’engin a été récupéré vers 6 h 30, heure locale, au 375 rue Greenwich, dans le quartier Tribeca. La police avait été appelée vers 5 h.

Sept autres engins explosifs ont été découverts au cours des derniers jours, dont un qui avait été envoyé à Bill et Hillary Clinton et un autre à l’ancien président Barack Obama. Les bombes étaient bourrées d’éclats de verre.

Les engins ont été trouvés à New York, à Washington, en Floride et en Californie. Aucun n’a explosé et personne n’a été blessé.

Le président Donald Trump a lancé sur Twitter, jeudi matin, que «la colère» qui se manifeste dans la société est attribuable aux «fausses nouvelles» rapportées intentionnellement par les médias.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!