Des «engins explosifs potentiels» ont été envoyés à Bill et Hillary Clinton, ainsi qu’à l’ancien président Barack Obama.



Le Secret Service a intercepté tous les colis. Ni les Clinton ni M. Obama n’ont jamais failli les recevoir, en raison des procédures de tri en vigueur.



L’agence fédérale a précisé que les engins ont été trouvés tard mardi et tôt mercredi.



Un responsable américain a confié à l’Associated Press qu’un «engin explosif fonctionnel» a été découvert lors d’un tri à la résidence du couple Clinton, en banlieue de New York.



Ce responsable a ajouté que l’engin est probablement relié à celui qui a été trouvé lundi chez le milliardaire George Soros.



Le Secret Service indique que le deuxième colis était adressé à M. Obama et qu’il a été intercepté à Washington.



La chaîne CNN rapporte de son côté que son bureau de New York a été évacué en raison d’un colis suspect. Une escouade antibombe de la police est sur place. Le colis a été découvert dans un salle de courrier, mais on ne sait pas encore s’il est relié aux autres paquets.



CNN rapporte également qu’un colis suspect a entraîné l’évacuation du centre Time Warner, aussi à New York.



D'autres détails suivront.