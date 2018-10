Trump annonce le retrait des États-Unis d’un accord sur les armes nucléaires

Donald Trump annonce qu’il retirera les États-Unis du Traité INF sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.



Il a accusé l’autre signataire de l’accord, la Russie, de ne pas l’avoir respecté, mais il n’a pas donné de précision à ce sujet.



Le pacte signé en décembre 1987 par le président d’alors, Ronald Reagan, et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a contribué à assurer la sécurité des États-Unis et de ses alliés en Europe et au Extrême-Orient. Par ce traité, les deux pays renonçaient à posséder, à fabriquer et à tester des missiles de croisière d’une portée allant de 500 à 5000 kilomètres.



M. Trump a annoncé la nouvelle à la suite d’un rassemblement électoral à Eklo, au Nevada.



Son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, devait s’envoler samedi pour une tournée devant le conduire en Russie, en Azerbaïdjan, en Arménie et en Géorgie.



« Nous allons résilier l’entente et nous allons produire des armes [à moins que la Russie et la Chine acceptent un nouvel accord] », a déclaré le président américain.