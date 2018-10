«Face de cheval»: Trump insulte Stormy Daniels sur Twitter

Le président des États-Unis, Donald Trump, s’est en pris mardi d’un tweet rageur à l’actrice porno Stormy Daniels, qualifiée de « face de cheval ».

Un tribunal fédéral de Los Angeles a rejeté lundi la plainte en diffamation contre M. Trump de cette femme, qui affirme avoir eu une liaison avec le magnat de l’immobilier en 2006 alors qu’il était déjà marié à Melania Trump.

Se félicitant de cette décision de justice, le président américain, coutumier des surnoms moqueurs contre ses adversaires, mais aussi des attaques sur l’apparence physique des femmes, s’en est pris à Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom.

« Maintenant, je peux attaquer Face de cheval [Horseface] et son avocat de bas étage dans l’État du Texas. Elle confirmera la lettre qu’elle a signée ! Elle ne sait rien de moi, une arnaque complète ! » a tweeté le président américain depuis la Maison-Blanche.

“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con!